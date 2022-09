ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Hyderabad

oi-Punith BU

ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 11: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಧರ್ಮರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಮಧ್ಯ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮೇಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೋರಾಗಿರುವುದು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹವಾಮಾನ ವರದಿ; ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಗೆ 4 ದಿನ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವು ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಕೋಮರಂ ಭೀಮ್, ಜಗಿತ್ಯಾಲ್, ಆಸಿಫಾಬಾದ್, ಮಂಚೇರಿಯಾಲ್, ಜೈಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ, ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಲ್, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಜಗಿತ್ಯಾಲ್, ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ, ಕರೀಂನಗರಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಕೂಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for northern and central parts of Telangana. According to the department, North Telangana and Central Telangana will receive widespread rainfall in the next 48 hours.