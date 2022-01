ಬಾಬರ್-ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಅಸ್ಸಾಂ ಸಿಎಂ

Hyderabad

oi-Sunitha B

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜನವರಿ 9: 'ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ನಿಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಓವೈಸಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಮೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ನಿಜಾಮ, ಓವೈಸಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

#WATCH | The way Article 370 was scrapped, Ram Mandir's construction began...here also Nizam's name, Owaisi's name will be written off...that day is not very far: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Warangal, Telangana pic.twitter.com/RfaI5sMicZ