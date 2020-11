ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್​ ಗೋಯಲ್ ಫಿದಾ

Hubballi

oi-Puttappa Koli

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನವೆಂಬರ್ 4: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಶ್​ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ""ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರೋಮಾಂಚಕ ಬೆಳಕು, ಸುಂದರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hubballi Junction Railway Station of Karnataka is providing a delightful experience to passengers with its cleanliness, vibrant lighting, beautification & modern facilities.



The enhanced infrastructure & new passenger-friendly amenities have made this station a class apart. pic.twitter.com/Hd0jWa533d