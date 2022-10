ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮೀಕ್ಷೆ; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಿರೀಟ

Hubballi

oi-Mamatha M

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಅ.03: ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 382 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 61 ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು 25 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 82ನೇ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಸ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೂರು ಮಧ್ಯಮ ನಗರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2016 ರಿಂದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಗರಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​​​ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, "ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರು ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಜಗಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್‌ಗೆ ಎಸೆಯಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಯರುಂಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 659 ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು 39 ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 120 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಸದ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Swachh Survekshan; Hubbali dharwad twin cities ranks 61st, Among the 25 Municipal Corporations, it has been ranked second in the state. know more