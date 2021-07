Hassan

ಸಕಲೇಶಪುರ, ಜುಲೈ 17: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರ ಹೊನ್ನಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅನುಭವವೇ ರೋಮಾಂಚನ. ಜಿರ್ರೆಂದು ಜೀರುವ ಜೀರುಂಡೆ, ಭೋರ್ಗರೆಯುವ ಜಲಧಾರೆ, ಮೈ ಕೈ ಮುದುರಿಸುವಂತೆ ಬೀಸಿ ಬರುವ ತಂಗಾಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಜಿಟಿಜಿಟಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ. ಅದರಾಚೆ ಬೆಟ್ಟ- ಗುಡ್ಡ, ಬಯಲು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹಸಿರ ರಾಶಿ. ಮನಸಾರೆ ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬೇರೇನು ಬೇಕು?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲೆಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ನೋಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದರಂತೂ ಅದರ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗುವ ನದಿ ತೊರೆಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಖುಷಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಸ್ಟಾಡಾಮ್ ಕೋಚ್ ರೈಲು; ದರ ಪಟ್ಟಿ

ಸದಾ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌಜು ಗದ್ದಲಗಳು, ದುಡಿಮೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆರೆತು ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

Travelers traveling by train on the Mangaluru- Bangaluru route can sit in the Vista Dome coach and see the beautiful scenery of the Western Ghats.