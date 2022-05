ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ ಮನುಷ್ಯ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Hassan

oi-Rajesha MB

ಹಾಸನ, ಮೇ 29: ಲಂಚ ಪಡೆದು ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಆಯೋಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಕೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತಾನೆ, ಲಂಚ ಪಡೆದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಹೀನ ಮನುಷ್ಯ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ ಇರಬೇಕು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೋ, ಭಗವಾ ಧ್ವಜಕ್ಕೋ?- ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸವಾಲು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ''ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪಾಪ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೀಡರ್ ಆಗೋದು ಜನರಿಂದ, ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅಸಲಿ ಲೀಡರ್ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜನ ಯಾರನ್ನು ಲೀಡರ್ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಲೀಡರ್,'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

