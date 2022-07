ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಲ್-ಖೈದಾ, ಎಬಿಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ!

Guwahati

ಗುವಾಹಟಿ,ಜುಲೈ. 30: ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾದ (ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್) ಹಾಗೂ ಅನ್ಸರುಲ್ಲಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ (ಎಬಿಟಿ) ಎಂಬ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೊರಿಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ, ಮದ್ರಸಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಪೊಲೀಸ್‌ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಎಡಿಜಿಪಿ) (ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ) ಹಿರೇನ್ ನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಲ್-ಖೈದಾ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಖೈದಾ (ಎಕ್ಯೂಐಎಸ್) ಮತ್ತು ಅನ್ಸರುಲ್ಲಾ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ (ಎಬಿಟಿ) ಕೆಲವು ಜಿಹಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ., ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ- ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಿರೇನ್ ನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಮೋರಿಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಸಾವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಫ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಫ್ಸರುದ್ದೀನ್ ಭುಯಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರು 2020 ರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಮೀರುದ್ದೀನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹುಜೂರ್, ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಮುನುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾರ್ಪೇಟಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಡಿಜಿಪಿ ಹೇಳಿದರು.

The Assam Police said that Al-Qaeda is trying to establish its base in Assam and has created several units in the state.