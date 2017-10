ಗದಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು!

Gadag

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Muslim families in Mundaragi taluk Gadag celebrate Deepavali the Hindu festival of lights.