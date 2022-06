ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಿಕ್ಕರ್ ಸುಡೋದು ಹೋರಾಟನಾ? ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕಿಡಿ

Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಜೂ. 8: ಸಚಿವ ಬಿ. ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಬಂದಿದ್ದವರ ಪೈಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನದಿಂದ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದಲೂ ಮೂವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರ ನಿಕ್ಕರ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾಗೇಶ್ ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಡಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪಟೂರಿನ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು‌. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಹ "ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ'' ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌

ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯತ್ನ: ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಖಂಡನೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿರಬಹುದಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು‌ ನಾನು ಹೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

English summary

Home Minister Araga Jnanendra objects to the incident of protestors burning undergarments at minister BC Nagesh house recently. He said this is the way to protest.