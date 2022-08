ಭೋವಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ: ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ

Davanagere

oi-Yogaraja G H

ದಾವಣಗೆರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌, 01: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಂತೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಶಿವಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ಪೀಠ ಚಲನ ಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಲ್ಲ.‌ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲಕಸುಬು ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವುದು. ಅವರ ಕುಲ ಕಸುಬಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಭೋವಿ ಸಮಾಜದ ಮೊದಲಿನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ದಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಓದಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೋವಿ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದವರ ಕಷ್ಟ ಅರಿಯುವವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಉಳ್ಳವರು ದೇಶವನ್ನ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದವರು ದೇಶವನ್ನ ಆಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದೇಶದ ಬ್ರಿಟೀಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿದರು. ಆದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ದೇಶವನ್ನ ಆಳುತ್ತಾರೆ‌‌. ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಚಲನಶೀಲವಾದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

English summary

A grant of Rs 107 crore has already been given to Bhovi Development Corporation. Some officials have cheated in granting grants. Chief Minister Basavaraja Bommai said that the chairman of Bhovi Corporation will be changed soon.