ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ: ಬದುಕಿನ ಸಂಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ ವಿಜಯ್‌ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಜೂನ್ 15: ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಪ್ಪಟ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ಭಾಗವಾದ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದವರು ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್.

ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಟ್ಟೂರು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಅಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು.

English summary

Sanchari Vijay Biograohy: Sanchari Vijay is also known as Vijay Kumar B. is an Actor and Writer from India. Born in Panchanahalli, Kadur, Know about his profile, Age, Family, Career, Movies and Awards.