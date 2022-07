ಕಾಫಿನಾಡಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರಾದ 35 ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳು

Chikkamagaluru

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಜುಲೈ, 25: ಬಿಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರಾ ನದಿ ದಾಟಲು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರನ್ನು, ಗರ್ಭಿಣಿ, ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‍ಗೆ ಒಳಪಪಟ್ಟಿರುವ ಬಿಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ 35 ಗಿರಿಜನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಮಾತಾನಾಡಿ, "ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 3 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಭದ್ರಾನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೂಗುಸೇತುವೆ ದಾಟಬೇಕು. ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಭಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಜೆ ಎಂದು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದುರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಿರಿಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಕ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಣಂತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮರದ ಬಡಿಗೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿಸಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಗಿರಿಜನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೂಲತಃ ಕುದುರೆಮುಖ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕುದುರೆಮುಖದಲಿರುವ ಲಕ್ಯಾ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಿಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳವೊಂದು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

In Chikkamagaluru district Bilagal village there is no bridge to cross the Bhadra river which is flowing at a dangerous level. Tribal families seeks basic amenities. Know more,