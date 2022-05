ತಮಿಳುನಾಡು; ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ!

Chennai

ಚೆನ್ನೈ, ಮೇ 18: ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರ ಐಡಲ್ ವಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲಿನ ಶಿವನ ಪ್ರತಿಮೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪೂನಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಕೆಲವರು ಪುರಾತನ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಗ್ರಹದ ಸಹಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ.

25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರಾತನ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಂತೆ ನಟಿಸುವ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಭಕ್ತವಾಚಲಂ (46) ಮತ್ತು ಎಸ್. ಬಾಕಿಯರಾಜ್ (42) ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

