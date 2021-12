ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ

Chennai

oi-Sunitha B

ಚೆನ್ನೈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಗುರುವಾರ ದಿಢೀರ್ ಸುರಿದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಎಡಬಿಡದೇ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ವರುಣ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೂಲೈಮೇಡು, ಟಿ ನಗರ, ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ತೆನಾಂಪೇಟೆ, ಮೈಲಾಪುರ, ಬ್ರಾಡ್‌ವೇ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

Chennai, 31st December. The entire state, including Chennai, who were preparing for the New Year celebrations, were taken by surprise on Thursday when the sudden unseasonal rains disturbed the entire life.