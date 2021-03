ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ; ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್

Chennai

oi-Sumalatha N

ಚೆನ್ನೈ, ಮಾರ್ಚ್ 22: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಎಂಬುದಷ್ಟೆ ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನೀದಿ ಮಯ್ಯಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಚೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸಿ ಶನಿವಾರ ವನತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಹೂಗುಚ್ಛ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು, ಅವರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

You can't make such logic in politics, there's no outsider, an Indian is an Indian. Gandhi Ji isn't a Gujarati, he's my father: Kamal Haasan, MNM on BJP's Coimbatore South candidate Vanathi Srinivasan's 'guest of Coimbatore' remark



Haasan is contesting from the same constituency pic.twitter.com/p3Vbszel2x