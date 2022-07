ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಪಡೆದಿದ್ದ 4 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

Chennai

oi-Mamatha M

ಚೆನ್ನೈ, ಜುಲೈ 14: 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಡಾಣು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 14) ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಡಿಎಂಎಸ್) ತಂಡವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 4 ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರು; ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯೋಜನೆ

ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಡಾಣು ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮಾ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; "21 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡಾಣು ದಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಅಂಡಾಣು ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಕಳೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಗಂಡನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ, ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಡಿಎಂಎಸ್ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

If any fertility hospital is found engaging in such wrong practices, then they will be fined Rs 50 lakhs or 10 years imprisonment under the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021: Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian