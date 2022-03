ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ: ಎಎಪಿಯಿಂದ ಹರ್ಭಜನ್, ರಾಘವ್, ಸಂದೀಪ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

Chandigarh

oi-Mahesh Malnad

ಚಂಡೀಗಢ, ಮಾರ್ಚ್ 21: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ(ಎಎಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸೋಮವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 21) ದಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಹ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೆಹಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ ಸಂದೀಪ ಪಾಠಕ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ಎಎಪಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

2022ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿ 92 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 18, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ 3, ಬಿಜೆಪಿ 2, ಬಿಎಸ್ ಪಿ 1, ಇತರೆ 1 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಎಪಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

''ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ,''ಎಂದು 33 ವರ್ಷದ ಚಡ್ಡಾ ಸೋಮವಾರ ಎಎನ್ಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 92 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಸುಂದರವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ. ''ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ @AamAadmiParty ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಗವಂತಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು .. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಖಟ್ಕರಕಲನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ... ಎಂತಹ ಚಿತ್ರ ... ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಮಾತಾ ಜಿ (sic) ಗಾಗಿ", ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

13 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 13 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಶಾಸಕರು ಐದು ಸಂಸದರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಮೂವರು ಕೇರಳದಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಮತ್ತು ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಗೆಲುವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್‌ಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ. ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೆಹಲಿಯವರು.

ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ-ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

English summary

Cricketer Harbhajan Singh, Delhi MLA Raghav Chadha, and IIT Delhi professor Dr Sandeep Pathak are among the Aam Aadmi Party's picks for Rajya Sabha. The elections for Rajya Sabha will be held on March 31. Punjab became the second state last week where Arvind Kejriwal's party has formed a government after Delhi.