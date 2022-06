zomato-Blinkit ಡೀಲ್: ಜೂನ್ 17ಕ್ಕೆ ಸಭೆ

Business

oi-Sunitha B

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ಅನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಸಾಫ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ 518 ರೂಪಾಯಿಗಳ ($67.77 ಮಿಲಿಯನ್) ಶೇ.9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪಂದವು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ $700 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Sources say the meeting will be held on June 17 to sign up for the merger of Zomato online shopping platform Blinkkit, a food delivery to the doorstep.