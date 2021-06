ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರೋ: ಸೆ. 1 ರಿಂದ ಜಾರಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ.19: ಐಟಿ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಇದು 2021 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

"ಸಂಸ್ಥೆಯು 2021 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ 3 (ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ) ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ (ಎಂಎಸ್ಐ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ," ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2021 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

"ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ 1 (ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವೇತನದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು ದೊರೆಯಲಿದೆ," ಎಂದು ವಿಪ್ರೋ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

"ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಕಡಲಾಚೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಸೈಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ-ಏಕ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉನ್ನತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ವಿಪ್ರೋದ ಸಿಎಚ್‌ಆರ್‌ಒ ಸೌರಭ್ ಗೋವಿಲ್, "ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 2021 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಿಂದ 10,000 ಫ್ರೆಶರ್‌ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

