ಇದ್ದಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ದರ ಏರಿಕೆ ಯಾಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂ. 8: ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರುವ ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ದಿನಬಳಕೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜನಸಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಜನಜೀವನ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಪ್ರಯಾಣದ ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇರುವವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ದೇಶ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡಬಯಸುವ ಜನರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊದಲಗಿಂತಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಎಂದೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್‌ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಾಣಗಳಂತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಬಯುಸುವ ಜನರು ಇರುವ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಂಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದರೂ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Although travel opportunities have increased after covid, the rise in flights for tourists has hindered their travel opportunities. So why the rise of air travel?