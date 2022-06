ಭಾರತಕ್ಕೆ 'Buy Now, Pay Later' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಲಾಭವೋ, ನಷ್ಟವೋ?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 28: ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ "ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸುವ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ .

"90 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಲೇಜಿ ಪೇ (LazyPay) ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ದಶಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೈಟ್‌ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಂಚರ್ ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಯುನಿ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ EarlySalary ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನನ್ನು 10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಜನರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ತ್ವರಿತ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

