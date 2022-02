ನೋಕಿಯಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸಿದ ವಿ

Business

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವಿ) ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 5ಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರ ನೋಕಿಯಾದೊಂದಿಗೆ 5ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯೊ (ವಿಓಎನ್‌ಆರ್) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಓಎನ್‌ಆರ್ ಪರಿಹಾರವು ವಿ ಗೆ ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 5ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೈ- ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಿತ ಧ್ವನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 5ಜಿ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿ 5ಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

5G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ: ನಿರ್ಮಲಾ ಘೋಷಣೆ

ವಿಓಎನ್‌ಆರ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೋಕಿಯಾದ ಏರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ 5ಜಿ ಆರ್‌ಎಎನ್, 5ಜಿ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಐಪಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸಬ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಐಎಂಎಸ್) ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಪರಿಹಾರವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಟಿಓ ಜಗಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಮ್ಮ 5ಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉನ್ನತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗದ 5ಜಿ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೋಕಿಯಾದಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 5ಜಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಓಎನ್‌ಆರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುಬಿಡದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ"

5ಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5ಜಿ ವೇಗ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿ

ನೋಕಿಯಾದ ವಿಓಎನ್‌ಆರ್ ಪರಿಹಾರವು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೈಜ- ಸಮಯದ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿರುವ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಧ್ವನಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಧ್ವನಿ- ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೋಕಿಯಾ ಐಎಂಎಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ್ ನವೀನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ದೊಂದಿಗೆ 5ಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿ 4 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ವಿಆರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ವಿಆರ್ 5ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಅನನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ನೋಕಿಯಾದ 5ಜಿ ರೇಡಿಯೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (ಆರ್‌ಎಎನ್) ಮತ್ತು 5ಜಿ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ವಿ ಬಳಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ರಾಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಿಡ್- ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ.

India’s leading telecom operator, Vodafone Idea Limited (Vi) has announced that it has successfully demonstrated 5G Voice over New Radio (VoNR) with its technology partner, Nokia, during the ongoing 5G Trials in Gandhinagar, Gujarat.