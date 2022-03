ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ತೈಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $120 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. 2008ರ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿವ ಇಂಧನದ ಪೈಕಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ದರ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ರೀಟೈಲ್ ಹಣ ದುಬ್ಬರ ದರಗಳು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ವೆಚ್ಚಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣ ದುಬ್ಬರ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ.

ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂಥ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು-ನೇತೃತ್ವದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ 15-22 ರಷ್ಟು ತಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಮೇಲೆ $130 ನಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $139 ಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆಯ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 15 ರಿಂದ 22 ರು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಜಿಗಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಪೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರೂ ತೈಲ ಬಳಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ, ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಕುಸಿದಿವೆ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್‌ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ 3% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿವೆ.

ಭಾನುವಾರದಂದು ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಚೇಂಬರ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು "ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ" ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ $10bn (£7.6bn) ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಯುಎಸ್ ಕೇವಲ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ಮೂಲಕ ತಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ, ಯುರೋಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ, [ರಷ್ಯಾದ ನಾಯಕ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್] ಪುಟಿನ್, ಗೋಡೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಖಂಡದ ಶಕ್ತಿಯ ಜೀವಸೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಂದ ಇನ್‌ಸೈಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ಹರಿ ಬಿಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ವಾರ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಕೊರತೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

English summary

Oil prices have soared to the highest level since 2008 after the US said it was discussing a potential embargo on Russian supplies with its allies.