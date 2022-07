ವಿಮಾನದ ಟೆಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ11: ನೀವೇನಾದ್ರು ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದಿರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮಾಲಕಿ ಅನಿತಾ ಕೃಷ್ಣನ್, "ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, ಕೋವಿಡ್-ಪೂರ್ವ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳು ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

