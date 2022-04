ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೇ 40, 000 ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಚೆನ್ನೈ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17: ಟಿಸಿಎಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಎಚ್‌ಸಿಎಲ್, ಕಾಂಗ್ನಿಝೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್‌ಜೆಮಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪೈಕಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್(ಟಿಸಿಎಸ್) ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಮಾರ್ಚ್ 31,2022ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 35,209 ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40, 000 ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Infosys Hiring 2022: ಫ್ರೆಶರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಭರ್ಜರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಯ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ನೇಮಕಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ 2022-23ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯು 2021ರಲ್ಲಿ 40,165 ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

3 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

v

English summary

TCS said in a press release that company had employed 35,209 people on a net basis in quarter ended March 31st, this year, most it had ever in quarter.