60 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಯಾನ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 15: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 27ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಮೊದಲ ಅಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ದೇಶಿ ವಿಮಾನಯಾನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ (RCS) - UDAN (Ude Deshka Aam Nagrik) ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯ್ದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

28 ಹೊಸ ದೇಶಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ; ಸ್ಪೈಟ್ ಜೆಟ್

ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಗೋರಖ್‌ಪುರ-ಕಾನ್ಪುರ, ಗೋರಖ್‌ಪುರ ವಾರಣಾಸಿ, ಜೈಪುರ-ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ-ಶಿರಡಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಥಮ ವಿಮಾನಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ತನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ 60 ಹೊಸ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು UDAN ವಿಮಾನಗಳು, ಎಂಟು ಉದ್ಯಮ-ಮೊದಲ ವಿಮಾನಗಳು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆವರ್ತನಗಳು ಸೇರಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 22,980 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 25,309 ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಜಿಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

UDAN ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾಲಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. UDAN ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು RCS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು "ಸೇವೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (AAI), ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 14 ವಾಟರ್ ಏರೋಡ್ರೋಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 36 ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 154 RCS ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು UDAN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ RCS ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (AAI), ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು 948 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಇವುಗಳಿಂದ 8 ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2 ವಾಟರ್ ಏರೋಡ್ರೋಮ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 65 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 405 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು UDAN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 09.03.2022 ರಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. (ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ/ಪಿಟಿಐ)

