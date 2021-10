ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಮಾರ್ಕ್

Business

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ, ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಗರ್ ಬರ್ಗ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಗಳು ಸದ್ಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 04ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ , ಐಒಎಸ್ ಹಾಗೂ ವೆಬ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೀಡ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಈ ಭಾರಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಗ್ರಾಂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸುಮಾರು 10.6 ಮಿಲಿಯನ್ ದೋಷ, ದೂರುಗಳ ವರದಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಡೌನ್ ಡೆಟೆಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಷೇರುಗಳು ಶೇ 5.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು.

ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 9,15, 000 ಆಪ್ ಸ್ಥಗಿತ ದೂರುಗಳ ವರದಿ ಬಂದಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅನನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳೀದ್ದಾರೆ.

ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we're sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.