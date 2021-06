NACH ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ; ಇನ್ನು ವಾರಾಂತ್ಯ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 05: ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ದಿನಾಂಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಜಾ ದಿನವಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ತನ್ನ NACH ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇದೀಗ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್, ಶನಿವಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ 24x7 ಆರ್‌ಟಿಜಿಎಸ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಎನ್‌ಎಸಿಎಚ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಾರದ ಏಳೂ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್‌ 1ರ ನಂತರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ವಾರಾಂತ್ಯ, ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಿನಗಳಂದು ಮಾತ್ರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಾರವಿಡೀ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

RBI changed its rules and now salary and pension will be credited to bank accounts even on sundays and other holidays from august 1,