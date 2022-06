ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್29: ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆ ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜೂನ್ 24 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ರಾಮ್‌ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪತಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ್, ದಿವಾಳಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ರುಚಿ ಸೋಯಾವನ್ನು 4,350 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, "ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಇ-ಮೇಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೂನ್ 24, 2022 ರಂದು ಹೊಸ 'ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಜೂನ್ 24, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಹಾರೇತರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಪತಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಫರ್ಮ್ ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ 690 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು.

ರುಚಿ ಸೋಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ (ಎಫ್‌ಪಿಒ) ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 4,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 806.3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 680.77 ಕೋಟಿ ರೂ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ರೂ 16,382.97 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ 24,284.38 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ರುಚಿ ಸೋಯಾ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರುಚಿ ಗೋಲ್ಡ್, ಮಹಾಕೋಶ್, ಸನ್‌ರಿಚ್, ನ್ಯೂಟ್ರೆಲಾ, ರುಚಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸನ್‌ಲೈಟ್‌ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೈಲ ತಾಳೆ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ.

