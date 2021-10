Business

oi-Mahesh Malnad

ಫ್ರೀಬರ್ಗ್‌(ಜರ್ಮನಿ), ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ರಿಲಯನ್ಸ್) ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಸೋಲಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ ಎನ್‌ಇಎಸ್‌ಎಲ್), ತನ್ನ 39 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ (45 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೀಸ್ ಸಿ ಹಣಕಾಸು ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋ (29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜರ್ಮನಿ ಮೂಲದ ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್ ಜಿಎಂಬಿಎಚ್ (ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಫ್ರೀಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್‌ನ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಫೋಟೊವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಅಧಿಕ ದಕ್ಷತೆಯ 'ಗ್ರೀನ್ ಸೋಲಾರ್ ವೇಫರ್ಸ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಂಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್, ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಲಯನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್‌ವೇಫ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಫರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

English summary

NexWafe GmbH (NexWafe) announced the induction of Reliance New Energy Solar Limited (RNESL), a wholly owned subsidiary of Reliance Industries Limited (Reliance) as a strategic lead investor in its EUR 39 million ($45 million) Series C financing round with an investment of EUR 25 million ($29 million) in phase one.