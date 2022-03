Business

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ತೈಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $120 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೈಲ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. 2008ರ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಧನ ದರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ NCTಯಲ್ಲಿ CNG ಬೆಲೆಯನ್ನು 56.51 ರಿಂದ 57.51 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ CNG ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ರೀಟೈಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನಿಲ ದರಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ನಂತರ, IGL ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ಪೈಸೆ (ರೂ. 0.50) ವರೆಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೋಯ್ಡಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 59.58 ರೂ. ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರಗಳು ಕೂಡಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 66 ರೂ. ನಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತಲುಪುವ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು ಐಜಿಎಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ.

"ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎಳೆಯಲಿದೆಯೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 81.5 ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 140 ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡ ಬ್ರೆಂಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 127 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಜೂನ್ 2017 ರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 4, 2021 ರಿಂದ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.

ದಾಖಲೆಯ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಗ್ಗಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ರೂ 5 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ರೂ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಈ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ 110.04 ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂ 98.42 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2021 ರಂದು ಬ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 86.40 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ನವೆಂಬರ್ 5, 2021 ರಂದು USD 82.74 ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 68.87 ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

