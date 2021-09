Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7: ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಐಮೊಬೈಲ್‍ಪೇ' ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್‍ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದೇ ಆ್ಯಪ್‍ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್‍ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಕ ನಿಲುಗಡೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಲು ಹಲವಾರು ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್‍ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

English summary

ICICI Bank today announced that it has enabled millions of its savings account customers to pay and manage dues of credit cards of any bank instantly using the Bank’s mobile application ‘iMobile Pay’.