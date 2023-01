1500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ Olx: ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ- ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

1500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು Olx ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಜಾಗಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಓದಿ.

Business

oi-Ravindra Gangal

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 30: Naspers ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ Prosus ನ ವರ್ಗೀಕೃತ ಘಟಕವಾದ Olx ಗ್ರೂಪ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರಣ, 15 ಪ್ರತಿಶತ ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'The Financial Express' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜನರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಯಾಶನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 1,500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐದು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

Olx Group, the classifieds unit of Naspers-owned internet group Prosus, is firing 15 per cent of its global workforce in a restructuring move as the demand for its offerings has begun to slow down, Naspers