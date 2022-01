Business

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 20: ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5G ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, AT&T ಮತ್ತು ವೆರಿಝೋನ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸೇವೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳ ನಡುವೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಅಥವಾ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಜನವರಿ 19 ರ ಬುಧವಾರದಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 5ಜಿ ಮಾರಕವೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"#FlyAI: USA ನಲ್ಲಿ 5G ಸಂವಹನಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಯುಎಸ್ಎಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 19, 2022 ರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ/ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಢಿಕೃತ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಡಿಜಿಸಿಎ (ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 14 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5G ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ವಿಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುಎಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (FAA) ಜನವರಿ 14 ರಂದು "ವಿಮಾನದ ರೇಡಿಯೋ ಅಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5G ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಮಾನವು ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಮಾನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ 5G ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಾಹಕಗಳು -- ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ -- ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರದಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂಟು ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

"ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಜಿ ಸಂವಹನಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ" ಬುಧವಾರ ಎಂಟು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳು: ದೆಹಲಿ-ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್-ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ-ಶಿಕಾಗೊ, ಶಿಕಾಗೊ-ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ- ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ-ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ-ನೆವಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೆವಾರ್ಕ್-ದೆಹಲಿ. ನಂತರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಿಮಾನಗಳು --- ದೆಹಲಿ-ಶಿಕಾಗೋ, ಶಿಕಾಗೋ-ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ- ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ-ದೆಹಲಿ, ದೆಹಲಿ-ನೆವಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನೆವಾರ್ಕ್-ದೆಹಲಿ.

ರನ್‌ವೇಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಾಗ, 5G ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳು ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

North America 5G scare: Air India has cancelled 14 international routes to the United States while the DGCA (Directorate General of Civil Aviation) is trying to resolve the matter.