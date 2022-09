Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21: ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 300 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಅದರ ಆಳವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಬದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೀರಿ ಜೋಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ- ಏನಿದರ ಅರ್ಥ?

ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಇಂದು ವಿಪ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ 300 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಐಎಂಎ (ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಅವರು ಕಂಪೆನಿ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏಕೀಕೃತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. "ವಿಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ XYZ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Wipro chairman Rishad Premji found 300 of his employees working with one of its competitors at the same time. In these circumstances action has been taken by terminating his service.