ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರ ಬದುಕು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುವ ನೌಕರರು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂದಿನಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಡಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಡುಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಗೌರವಧನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕಾಲಿಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

''ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂ.ನಿಂದ 3,500 ರೂ.ವರೆಗಿನ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪಾವತಿ ವಿಳಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (ಸಿಐಟಿಯು) ನಾಯಕಿ ಎಸ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧವೆಯರು, ಒಂಟಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗೌರವಧನ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಾದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್‌ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರಾದ ಪ್ರಸಾದಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಕೇವಲ 1.2 ಲಕ್ಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಪರಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೌಕರರನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.

