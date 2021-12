ಅಸ್ಸಾಂನ ಮನೋಹರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಹಾ ಬೆಲೆ 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರು!

Business

oi-Mahesh Malnad

ಗುವಾಹತಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15: ದೇಶದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೋಹರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೋಹರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

"ಮನೋಹರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಹಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ರೀತಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಸಿ ಟೀಯ ಹೊರತಾಗಿ ವೈಟ್ ಟೀ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಟೀ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಟೀ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​(NETA) ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿದ್ಯಾನಂದ ಬರ್ಕಕೋಟಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Breaking its own record, Manohari Gold Tea, a rare variety of tea in Assam has once again created history by being sold for Rs 1 lakh per kg at the Guwahati Tea Auction Centre on Tuesday.