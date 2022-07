ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ!

Business

oi-Rajashekhar Myageri

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 21: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಕಳೆದ 2016 ರಿಂದ 2022 ರವರೆಗಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72,993 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 7,67,754 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗುಜರಾತ್‌ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳು

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು 13,519 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8,881 ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

English summary

Ministry of Commerce and Industry informed the Lok Sabha on Wednesday that, Maharashtra has dethroned Karnataka as the start-up capital of India. While Maharashtra has 13,519 start-ups, Karnataka has 8,881 start-ups in the same period.