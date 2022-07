ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ ಹಾಗು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ?

Business

ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಅವಧಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಂತಿಯ ನಾಡು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬೀಡು. ಆದರೆ, ಈಗ್ಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹಳೀಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ. 54.6ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಒಂದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲುಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ 63 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಂಭೀರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ತಾಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯೇ.

