ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ದೊಡ್ಡವರ ಆಟ- ಊಬರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇನು?

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಊಬರ್ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ರಹಸ್ಯ ಕಡತಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಊಬರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.

ಇವು ಊಬರ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದಯ ವ್ಯವಹಾರ ನೀತಿ, ಯೂರೋಪ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿಯ ಸಹಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೀಲೀ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರಿಂದ ಊಬರ್‌ಗೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯವಾಯಿತು, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳನ್ನೇ ತನಗೆ ವರದಾನವಾಗುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಊಬರ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಊಬರ್‌ನಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ನೇಮಕ

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಊಬರ್ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದೂ ಊಬರ್ ಕಡತಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

2009ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಊಬರ್ ಈಗ ಸುಮಾರು 72 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಊಬರ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

Leaked files of Uber from 2013-2017 has been out in the media. These Files indicate the business tactics and nature of Uber. They tell about Kill Switch and other methods to thwart investigative agencies.