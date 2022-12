Kinetic Luna : ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕೆನಟಿಕ್‌ ಲೂನಾ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಪೆಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಲೂನಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅದರ ಮೈಲೇಜ್, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಅದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಭಾರತವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಲೂನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೆನೆಟಿಕ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ ಲೂನಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇ ಲೂನಾ ಗಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಚಾಸಿಸ್, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಸೆಟ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇ ಲೂನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಮುಂದಿನ 2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಇಎಲ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇ ಲೂನಾ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಇಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಫಿರೋಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೆಇಎಲ್ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕೆಇಎಲ್‌ ನಿಖರವಾಗಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೂನಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಅನುಕೂಲಕರ ವಾಹನವಾಗಿತ್ತು.

ಲೂನಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಪೆಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಯಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಲೂನಾ 1972 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ 50 ಸಿಸಿ ಮೊಪೆಡ್ ಬೈಕ್‌ ಆದ ಲೂನಾ ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆನೆಟಿಕ್ ಟಿಎಫ್‌ಆರ್‌ ಟಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಇಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

