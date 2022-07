Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ1: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಜಿಎಸ್‌ಟಿ@5: ಸಾಧನೆ, ದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವಿಕಾಸ" ಎನ್ನುವ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಕೆಎಲ್‌ಇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯವು 48,440 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಮುಂಬೈ ವಲಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10,172 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 7,124 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಜಿಂದಾಲ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ (JSW) ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. 2021-22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,974 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಂವಾದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಅರ್ಹ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಸಕಾಲಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರದ 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ'ದ ಭಾಗವಾಗಿ, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅನುಕೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಭವನ, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಬಸವರಾಜ ನೆಲೇಗಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಲ್ ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಜೆಎಲ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಪರಮದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಜ್ವಾ, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಗ್ರೂಪ್‌ನ ವಿನೀತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌

ಕರ್ನಾಟಕವು ಎಂಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 12 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

At the all-India level, the Karnataka zone is placed second in collection of GST at Rs 48,440 crore, Mumbai zone remain in first place. GST Day will be celebrated in Belagavi on July 1 to mark completion of five years of Goods & Services Tax.