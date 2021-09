ಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜಿಯೋ-ಬಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದ, ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ನಡುವಿನ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ʻಜಿಯೋ-ಬಿಪಿʼಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (ʻಇವಿʼ) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ (ಆಲ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್) ವೇದಿಕೆಯಾದ ʻಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್ʼನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ʻಜಿಯೋ-ಬಿಪಿʼಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.

ʻಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್ʼ, ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ, ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಶೂನ್ಯ-ಸರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ʻಇವಿʼ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ʻಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್ ʼ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ: ಮೊಇವಿಂಗ್

ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್ʼ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಯೋಜನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಲಿವೆ. ದಿಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕನಿಷ್ಠ 30 ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

English summary

Jio-bp, the fuel and mobility joint venture between Reliance Industries Ltd and bp, has announced a partnership with BluSmart, an all-electric ride-hailing platform to set up a network of commercial large scale EV charging stations.