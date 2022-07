ನನಸಾದ ಕನಸು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭ

Business

oi-Naveenkumar N

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜುಲೈ 31: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದು ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯೊಳಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸಂತೋಷ ನರಗುಂದ, ಶಾಮ್ ನರಗುಂದ, ಉದಯ್ ಪೆಂಡ್ಸೆ, ವಿಜಯ ಸಾಯಿ, ನಚಿಕೇತ್ ಜಮಾದಾರ ಇತರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The possibility of Infosys starting operations on its Hubballi campus on August 1. The people launch a 10,000 postcards campaign to urge start of the operation on hubballi infosys campus, It received support from various quarters, including Hubballi-Dharwad Mayor, Karnatak Chamber of Commerce and Industry (KCCI), institutional heads, and hundreds of students.