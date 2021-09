Business

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28: ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವಲಯವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.15 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಟಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಲನೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಫಿನೊದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಮಲ್ ಕಾರಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಘರ್ಷಣೆ ನಡುವೆ ಮರುಭರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಭಾ ಚಲನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅನೈಚ್ಛಿಕದಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯಮವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.21.3 ರಿಂದ ಶೇ.22ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ FY22 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.22 ರಿಂದ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

"FY20 ಮತ್ತು FY21 ಗಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು FY22ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘರ್ಷಣೆ ಮಟ್ಟವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಆರಂಭವು ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಂಚ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಫ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು" ಎಂದು ಕಾರಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಟೆ ಸುಲಭ:

ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್‌ಎಚ್) ಆಡಳಿತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಭೇಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೊರಗೆ ಬಹು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ-ಪ್ರಚೋದಿತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಕ್ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ-ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಟೆಕ್ಕಿಗಳು 10 ಅಥವಾ 15 ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಉದ್ಯೋಗದ ಬೇಟೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವರವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ:

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 40 ರಿಂದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೇಳಿದೆ. "ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳು ವೇತನ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ಇತರವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಟೀಮ್‌ಲೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂದೂರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನುದಾನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಂದರೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ IT ವಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶೀಯ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಿಐಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಿ ಅಲ್ಲದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಫೆನೊ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

