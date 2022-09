ಬ್ರಿಟನ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಭಾರತ

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 03: ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಅನ್ನು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗದು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ 845.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರ 816 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿತ್ತು.

ಐಎಂಎಫ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾಲರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಹಿಂದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯುಕೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

Bloomberg reports that India has overtaken Britain to become the world's fifth largest economy. The change in ranking has pushed the United Kingdom down to sixth place. Because Britain faces the highest cost of living burden.