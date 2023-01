ಐಬಿಎಂನಿಂದ 3,900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ

ಐಬಿಎಂ ಕಾಪೋರೇಷನ್‌ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಗದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Business

oi-Punith BU

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಜನವರಿ 26: ಐಬಿಎಂ ಕಾಪೋರೇಷನ್‌ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಗದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,900 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಕಂಪೆನಿ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕವನಾಗ್ ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೈಂಟ್-ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅದರ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಧಾನಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫೀಶೀಯಲ್‌ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ ಘಟಕ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಬಿಎಂ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ವಿಸ್ತೃತ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 2% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಅದರ ಘೋಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಗಾತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 1.5% ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜೆಸ್ಸಿ ಕೊಹೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಟೆಕ್‌ನಿಂದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಜರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಐಬಿಎಂನ 2022ರ ನಗದು ಹರಿವು 9.3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಗುರಿ 10 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರ ಕರೆನ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಏಕ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವರದಿ ಮಾಡಿದ 12% ಗಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಬಿಎಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ತಾಳಿತು. ಆದರೆ ಪೀರ್ ಆಕ್ಸೆಂಚರ್‌ ತನ್ನ ಸಲಹಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2022 ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಐಬಿಎಂನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಯಿತು.ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಎಡ್ಲುಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಅಜೂರ್‌ನಂತಹ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2022ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಹಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡವು. ಇದರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆದಾಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 2% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Refinitiv ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಂದಾಜಿನ 16.40 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 16.69 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2022ಕ್ಕೆ ಐಬಿಎಂ 5.5% ನಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.

English summary

IBM Corp. has announced it will cut about 3,900 jobs as part of divestment and to meet revenue expectations in the fourth quarter to meet its annual cash target.