ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ,ಜು.7: ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (ಅಟ್ಟಾ) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಮೈದಾ, ರವೆ (ರವಾ / ಸಿರ್ಗಿ), ಹೋಲ್‌ಮೀಲ್ ಆಟಾ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟುಗಳ ರಫ್ತು ನೀತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಎಫ್‌ಟಿ) ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರಫ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಕುರಿತು ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಗೋಧಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಮದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರಫ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಅಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಎಫ್‌ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಫ್ತುದಾರರು ಹೊರಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಅಂತರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿ, ಬ್ರೇಡ್‌ ಬೆಲೆಯೂ 5 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ

In the wake of global supply constraints in wheat and wheat flour, the government has amended the export policy for wheat flour and other related products such as maida, semolina (rava / sirgi), wholemeal atta and flour.