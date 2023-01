ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಕೆ: ಜನವರಿ 18ರ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

Business

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 18: ಮಂಗಳವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ 56,730 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 71,900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರ 52,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 52,950 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 52,150 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 71,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯು 74,800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 5,200 ರೂ. ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 41,600 ರೂ. ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಲೋಹವು 52,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 5,20,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ದರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ), ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

1- ದೆಹಲಿ- ₹ 52,150, ₹ 71,900

2- ಮುಂಬೈ- ₹ 52,000, ₹ 71,900

3- ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ- ₹ 52,000, ₹ 71,900

4- ಚೆನ್ನೈ- ₹ 52,950, ₹ 74,800

5- ಬೆಂಗಳೂರು- ₹ 52,050, ₹ 74,800

6- ಲಕ್ನೋ- ₹ 52,150, ₹ 71,900

7- ಜೈಪುರ- ₹ 52,150, ₹ 71,900

8- ಅಹಮದಾಬಾದ್- ₹ 52,050, ₹ 71,900

9- ಸೂರತ್- 52,050, 71,900

10- ಪಾಟ್ನಾ- 52,050, 71,900

English summary

Ten grams of 24-carat gold was trading at Rs 56,730 on Wednesday, down from Tuesday's trading price. On January 18, the price of one kilogram of silver also fell, selling at Rs 71,900,