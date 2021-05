3 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ; 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?

Business

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 17: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 0.7% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 48,003 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1.2% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯ 71,940 ರೂ ಆಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 0.5% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 0.9% ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.

ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 0.6% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, 1,852.39 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈನಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ...

English summary

